«Law & Order», «SVU» und «Organized Crime» gehen weiter

US-Fernsehen

Der Fernsehsender hat sich entschieden, die drei Serien für neue Staffel zu verlängern.

undwurden alle für neue Staffeln verlängert, die im Herbst auf NBC ausgestrahlt werden sollen. Während die Hauptserie, die 2022 ein Jahrzehnt nach der Absetzung der Serie zurückkehrte, in der 23. Staffel ausgestrahlt wird, geht «Organized Crime» mit Chris Meloni in der Hauptrolle in die vierte Staffel.«Special Victims Unit», mit Mariska Hargitay in der Hauptrolle und als ausführende Produzentin, wurde für eine bahnbrechende Staffel 25 verlängert. Die Serien werden von Universal Television, einer Abteilung der Universal Studio Group, in Zusammenarbeit mit Wolf Entertainment produziert. Während «Law & Order» und «SVU» jeweils 22 Episoden haben werden, wird «Organzied Crime» 13 Episoden haben."Wir alle bei «SVU» fühlen uns geehrt, dass wir diese wichtigen Geschichten weiter erzählen können, und wir sind stolz darauf, dass die Familie, zu der wir geworden sind, mit jeder Staffel stärker, mutiger und geeinter geworden ist. Obwohl sich unsere Kultur stark verändert hat, gibt es immer noch zu viele Ungerechtigkeiten und zu viele Stimmen, die ungehört bleiben", so Hargitay. "Diese Sache ist genauso meine Sache wie die von Olivia Benson, und ich schöpfe Kraft aus dem Wissen, dass die am längsten laufende Dramaserie im Fernsehen eine ist, die Frauengeschichten und die Geschichten derjenigen in unserer Gesellschaft, die an den Rand gedrängt und geschädigt wurden, in den Vordergrund stellt. Zu wissen, dass ich dazu beitragen kann, dass sich jemand weniger allein, weniger isoliert, mehr in der Gemeinschaft und mehr verbunden fühlt, ist ein wahres Privileg und Geschenk."