Kim Kardashian spielt bei «American Horror Story» mit

US-Fernsehen

Der Social-Media-Star wird in der 12. Staffel der FX-Serie auftreten.

Kim Kardashian spielt beimit. Sie machte die Ankündigung am Montag auf ihrem Instagram-Account und postete ein Teaser-Video mit unheimlicher Musik, zusammen mit den Emojis Augapfel und Blutstropfen als kryptische Überschrift.In dem von Kardashian geposteten Video heißt es, dass sie in der 12. Staffel von «American Horror Story», die diesen Sommer erscheint, neben Emma Roberts zu sehen sein wird. Kardashians Video verrät, dass die kommende Staffel von Ryan Murphys Anthologie-Serie den Titel «Delicate» tragen wird.Kardashian nannte keine Details über ihren Charakter oder die Staffel. FX bestätigte die Besetzung von Kardashian gegenüber mehreren Medien. Ein Vertreter von Murphy sagte dem Blatt „Variety“, dass Kardashian eine Hauptrolle in Staffel 12 von «American Horror Story» hat. Der Charakter wurde speziell für sie geschaffen.