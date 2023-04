Oster-Special bringt «Let's Dance» gute Quoten

Quotennews

Eigentlich läuft aktuell die 16. Staffel von «Let's Dance» also eigentlich würde Freitagabend eine neue Folge laufen. Doch nicht am Karfreitag.

Am Karfreitag kein? Irgendwie stimmt das, doch dann auch wieder nicht. Die aktuell laufende 16. Staffel des RTL-Tanz-Formats scheitert zwar Woche für Woche seit dem Auftakt daran, erneut mehr als 4 Millionen Zuschauer einzusammeln, doch kann man mit Marktanteilen zwischen 16,5 und 17,5 Prozent zweifelsohne mehr als gut leben. Trotzdem sollte am gestrigen Karfreitag keine neue Episode über den Bildschirm flattern, zumindest keine reguläre Staffel-Folge. RTL nutzt den Feiertag, um in die Historie zu blicken., ist dann doch irgendwie neuer TV-Stoff, zumindest kommt es beim RTL-Publikum gut an.Im Gesamten holt sich die Rückblick-Show 2,82 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 12,6 Prozent. Das liegt klar hinter den Leistungen der aktuellen Staffel, ist jedoch mehr als im grünen Bereich. Die Zielgruppe verschafft dem Köln-Sender mit 0,61 Millionen Umworbenen und einem entsprechenden Marktanteil von 12,5 Prozent einen ebenfalls erfolgreichen Abend, wenn auch hier Abstriche gemacht werden mussten. Die Fans der Show müssen sich keine Sorgen machen, nächsten Freitag geht es mit der aktuellen Staffel weiter.Neben dem Primetime-Erfolg konnte sich RTL im Lauf des Tages nicht so wirklich auf Spielfilme verlassen.startete um 10 Uhr vor 0,31 Millionen Zuschauern, danach übernahmvor 0,32 Millionen. Mitsteigerte sich der Sender ab 13 Uhr auf 0,67 Millionen Zuschauer, mitging es im Anschluss zurück auf 0,65 Millionen Zuschauer. Immerhin holteschließlich bessere 0,9 Millionen Zuschauer ab. Der maximale Marktanteil unter diesen ganzen Spielfilmen lag bei 6,1 Prozent bei «Rapunzel». Hier war ebenfalls die Zielgruppe am stärksten. Es kamen 0,29 Millionen Umworbene und damit 11,8 Prozent zusammen.