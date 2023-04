Sat.1 führt mit «Aladdin» das Filmprogramm an

Quotennews

Der Abenteuerfilm kam gestern mit Abstand am besten an. Doch auch die Auswahl bei Kabel Eins musste sich nicht verstecken.



Sat.1 setzte zur gestrigen Primetime auf den Abenteuerfilm «Aladdin» ► und fuhr damit recht gut. Insgesamt 1,27 Millionen Zuschauer schalteten ein und sicherten sich so ein solides Resultat von 5,1 Prozent. Bei den 0,56 Millionen Jüngeren räumte der Sender zudem starke 10,5 Prozent Marktanteil ab. Mitfiel die Quote bei einem Publikum von 0,63 Millionen Menschen auf passable 4,5 Prozent zurück. Die 0,30 Millionen Umworbenen hielten sich weiterhin bei hohen 8,2 Prozent.Der Abenteuerfilm «Das Haus der geheimnisvollen Uhren» ► bei VOX kam mit 1,17 Millionen Fernsehenden ebenfalls recht gut weg. Dies spiegelte sich in einem zufriedenstellenden Marktanteil von 4,6 Prozent wider. Die 0,39 Millionen Werberelevanten schoben sich zudem knapp über den Senderschnitt auf 7,1 Prozent Marktanteil. Es folgte der Thrillervor 0,57 Millionen Interessenten, was einen Rückgang auf annehmbare 3,8 Prozent bedeutete. Mäßige 4,8 Prozent blieben bei den 0,18 Millionen 14- bis 49-Jährigen übrig.Mehr zu kämpfen hatte RTLZWEI mit, was lediglich 0,41 Millionen Neugierige zum Einschalten überzeugte. Somit blieb der Sender bei einem mauen Ergebnis von 1,6 Prozent hängen. Die 0,21 Millionen Umworbenen waren mit soliden 3,9 Prozent hingegen etwas besser aufgestellt. Hier beendete die Komödiemit 0,32 Millionen Zusehenden und passablen 2,1 Prozent den Abend. Mit einem jüngeren Publikum von 0,14 Millionen Menschen stagnierte man mit 3,8 Prozent Marktanteil nahezu.