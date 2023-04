«DSDS» fällt bei den Liveshows zurück

Quotennews

Die zweite Liveshow markierte die bisher niedrigste Reichweite der Staffel.

Bereits in der kommenden Woche wird das große Finale der 20. Staffel vonüber die Bühne gehen, was ursprünglich den endgültigen Abschluss der Show bedeuten sollte. In der ersten Liveshow hatte Dieter Bohlen nun allerdings angekündigt, dass es doch mit dem Format weiter gehen soll. Und sicher ist schon jetzt, dass Dieter Bohlen auch wieder am Jurypult sitzen wird.Für eine Fortsetzung des Formats sprachen die erfolgreichen Quoten, die RTL nach wie vor mit der Castingshow erzielt. 2,02 Millionen Zuschauer saßen in der Vorwoche für die erste Liveshow vor dem Bildschirm, was sich in einem hohen Marktanteil von 8,9 Prozent widerspiegelte. Die 0,51 Millionen Jüngeren befanden sich mit 10,2 Prozent noch knapp über dem Senderschnitt. Ebenso wie «The Masked Singer» verlor auch diese Show gestern. Die 1,85 Millionen Zuschauer bedeuteten den bisher niedrigsten Wert der Staffel. Somit sank die Quote auf gute 8,0 Prozent ab. Dagegen ging es für die 0,53 Millionen Umworbenen nach oben auf knapp überdurchschnittliche 10,4 Prozent.Im Anschluss setzte der Sender auf. Im zweiten Teil des Spezials drehte sich ein weiteres Mal alles um 30 lesbische Frauen am Buzzer, die auf der Suche nach ihrer Traumfrau sind. Mit 0,81 Millionen Interessenten schalteten genauso viele Zuschauer ein wie in der Woche zuvor. Aufgrund der früheren Uhrzeit war der Marktanteil allerdings von hohen 9,6 auf durchschnittliche 7,2 Prozent gesunken. Die 0,35 Millionen Werberelevanten sicherten sich zudem gute 11,3 Prozent Marktanteil.