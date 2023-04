«The Masked Singer» rutscht unter die zwei Millionen-Marke

Quotennews

Bereits mit der zweiten Folge der neusten Staffel verlor das Format einige Zuschauer. Gestern wurde zudem enthüllt, wer sich unter dem Waschbär versteckte.



2019 kamerstmals ins deutsche Fernsehen, inzwischen läuft die Musikshow bereits in der achten Staffel. Diesmal müssen Ruth Moschner und Rea Garvey gemeinsam mit einem wechselnden Gast, in der Vorwoche zum Beispiel Wincent Weiss und gestern Rick Kavanian Kostüme wie das Seepferdchen, den Toast, den Waschbär oder den Igel enttarnen. Letzte Woche kam unter dem Känguru bereits Jan Josef Liefers zum Vorschein.Zur Auftaktfolge am vergangenen Samstag fanden sich 2,14 Millionen Fernsehende vor dem Bildschirm ein. Dies glich einem ausgezeichneten Marktanteil von 8,8 Prozent. Bei den 0,96 Millionen Jüngeren wurde eine sehr starke Quote von 17,9 Prozent gemessen. Mit 1,97 Millionen Zuschauern war das Interesse gestern ein deutliches Stück abgesunken. Weiterhin wurde eine herausragende Quote von 8,4 Prozent eingefahren. So befand man sich noch ein kleines Stück vor «DSDS». Die 0,87 Millionen Umworbenen sicherten sich 16,8 Prozent Marktanteil.Im Anschluss lief, in welchem direkt der frisch enttarnte Moderator Daniel Boschmann unter dem Waschbär-Kostüm interviewt wurde. Es blieben noch 1,21 Millionen Interessenten auf dem Sender, wodurch sich die Sehbeteiligung auf 8,8 Prozent erhöhte. Das jüngere Publikum verkleinerte sich auf 0,45 Millionen Menschen. Hier waren weiterhin hohe 12,3 Prozent Marktanteil möglich.