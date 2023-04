Allzeittiefstwert für «Die Höhle der Löwen»

Quotennews

Nach einem so erfolgreichen Staffelauftakt in der Woche zuvor war gestern die Konkurrenz schlichtweg zu groß und drückte das Format deutlich nach unten.



war bei VOX in der vergangenen Woche in die bereits 13. Staffel gestartet. Gestern stellte beispielsweise Gründerin Lisa Mathieu ihre Upcycling-Produkte, wie etwa eine Vase aus Altglas vor. Matthias und Jessica Bruckhoff wollten hingegen japanische Kulinarik in die deutschen Haushalte bringen, indem sie Ramen im Glas verkaufen, das man mit wenigen Toppings zu Hause zubereiten kann. Zum Auftakt hatten am vergangenen Montag 1,88 Millionen Fernsehende eingeschalten und starke 7,3 Prozent Marktanteil verbucht. Die 0,84 Millionen Jüngeren waren sogar auf hervorragende 15,0 Prozent gekommen.Mit diesem erfolgreichen Auftakt hatte das Format gestern nicht mehr mithalten können. Stattdessen hatten lediglich 1,30 Millionen Zuschauer auf den Sender gefunden. Tatsächlich war die Reichweite nie zuvor so niedrig ausgefallen. Somit kam man auch nicht über 4,9 Prozent Marktanteil hinaus, die sich genau im Senderschnitt befanden. Ein ähnliches Bild bot sich bei den 0,51 Millionen Umworbenen, die ebenfalls deutlich verloren hatten. Dies stellte ebenfalls einen neuen Negativrekord dar. Übrig blieben hier noch hohe 8,3 Prozent Marktanteil.Ab 23.00 Uhr folgte, wo die Löwen Einblicke in ihr privates Leben boten. Das Format, das in der Vorwoche erstmals ausgestrahlt wurde, hielt weiterhin 0,75 Millionen Interessenten auf dem Sender. Dadurch wuchs die Quote sogar auf gute 5,1 Prozent. Die 0,23 Millionen Werberelevanten fielen auf ein solides Resultat von 6,6 Prozent zurück.