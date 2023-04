Netflix vermarktet «Beef» als Miniserie

US-Fernsehen

Wahlweise könnten die Kreativen auch als Anthologie-Serie zu nominieren.

Netflix und die Kreativteams hinter der neuen düsteren Comic-Seriehaben sich dafür entschieden haben, die Emmy Awards als limitierte Serie oder Anthologie zu gewinnen, anstatt als Komödie, wovon viele Experten ausgegangen waren, dass sie sich bewerben würde. Die Serie mit Steven Yeun und Ali Wong in den Hauptrollen wurde am 6. April auf der Streaming-Plattform veröffentlicht und erhielt positive Kritiken von Kritikern und Zuschauern. Derzeit liegt die Serie bei 99% auf Rotten Tomatoes bei den Kritikern und 92% bei den Zuschauern.Lee Sung Jin, der als Autor und Produzent der HBO-Serie «Silicon Valley» bekannt ist (für die er 2015 eine Emmy-Nominierung für eine herausragende Comedy-Serie erhielt), hat die düster-komische Serie im März 2021 angekündigt und als Anthologie-Serie für Netflix in Auftrag gegeben.Die Verlagerung in den limitierten Bereich bedeutet nicht, dass «Beef» nicht zurückkehren wird. Ganz im Gegenteil: Obwohl eine zweite Staffel noch nicht angekündigt wurde, sind Serien, die in der Kategorie "Limited" oder "Anthology" laufen, häufig zurückgekehrt - mit oder ohne die ursprüngliche Besetzung oder Geschichte.