SAG-AFTRA kauft neues Hauptquartier

Vermischtes

Die Gewerkschaft hat für das neue Zuhause in North Hollywood 47 Millionen US-Dollar bezahlt.

Die SAG-AFTRA gab am Dienstag bekannt, dass sie ein Bürogebäude in North Hollywood für 46,6 Millionen Dollar gekauft hat und plant, ihren Hauptsitz in den nächsten Jahren dorthin zu verlegen. Die Gewerkschaft der Darsteller hatte ihren Sitz bisher im Museum Square-Gebäude im Mid-Wilshire-Viertel gemietet. Im Jahr 2015 verlängerte die Gilde ihren Mietvertrag bis 2026.Duncan Crabtree-Ireland, der geschäftsführende Direktor der Gewerkschaft, sagte in einer Erklärung, dass das neue Gebäude mehr Platz und bessere Einrichtungen bieten wird und dass die Gewerkschaft langfristig Geld sparen wird, wenn sie es besitzt, anstatt es zu mieten. Das neue Gebäude befindet sich am 12020 Chandler Blvd. in der Nähe einer Haltestelle der Orange Line und nur wenige Blocks vom NoHo Arts District entfernt. Das Gebäude beherbergt derzeit die Pilgrim Media Group und Screen Engine/ASI.Fran Drescher, die Präsidentin der Gewerkschaft, sagte in der Pressemitteilung, sie sei überrascht gewesen zu erfahren, dass die SAG-AFTRA die einzige Gewerkschaft der Unterhaltungsbranche sei, die keinen eigenen Hauptsitz besitze. Sie sagte, dass Joely Fischer, die nationale Sekretärin und Schatzmeisterin, die Führung bei der Verfolgung der Investition übernommen habe.