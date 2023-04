Daniel Radcliffe & Co. synchronisieren «Mulligan»

US-Fernsehen

Hinter dem Projekt stehen die Macher von «Unbreakable Kimmy Schmidt».

Die kommende Netflix-Animations-Comedyseriehat ihren kompletten Sprecher-Cast festgelegt. Zu den Stammsprechern der Serie gehören: Nat Faxon, Chrissy Teigen, Tina Fey, Sam Richardson, Phil Lamarr, und Dana Carvey. Kevin Michael Richardson, Ayo Edebiri, Daniel Radcliffe und Ronny Chieng wurden in wiederkehrenden Gastrollen besetzt. Die vollständigen Beschreibungen der Charaktere sind unten zu sehen.Die Serie, die ursprünglich im März 2020 bei Netflix bestellt wurde, stammt von den Co-Schöpfern Robert Carlock und «Unbreakable Kimmy Schmidt»-Autor und ausführendem Produzenten Sam Means. In der offiziellen Logline heißt es: "Nachdem die Erde durch einen Alien-Angriff zerstört wurde, muss eine zusammengewürfelte Gruppe von Überlebenden die Gesellschaft von Grund auf neu aufbauen. Es ist eine Gelegenheit, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und es diesmal richtig zu machen. Oder die gleichen Fehler noch einmal zu machen. Wahrscheinlich den zweiten."Netflix hat «Mulligan» eine Bestellung über 20 Folgen erteilt. Carlock und Means fungieren als Executive Producer und Co-Showrunner der Serie, Fey ist ebenfalls Executive Producer. David Miner, Eric Gurian, Scott Greenberg und Joel Kuwahara sind ebenfalls ausführende Produzenten. Die Serie wird von Universal Television in Zusammenarbeit mit Fey's Little Stranger Inc, Carlock's Bevel Gears, 3 Arts Entertainment und Bento Box Entertainment produziert. Fey und Carlock stehen bei UTV unter einem Gesamtvertrag.