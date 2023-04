Julie Bowen geht zu Peacock

US-Fernsehen

Der «Modern Family»-Star übernimmt eine neue Aufgabe.

Julie Bowen hat eine Rolle in der kommenden Peacock-Serieübernommen. Nach Angaben des Streaminganbieters handelt es sich bei der Serie um einen Coming-of-Age-Thriller, der die dunkle Geschichte der Massenhysterie in Amerika anhand der schockierenden Geschichte der Teenager von Satanic Panic erforscht, einer kämpfenden High School Heavy Metal Band von Ausgestoßenen in den 80er Jahren. Als Gruppe erkennen sie, dass sie aus dem plötzlichen Interesse der Stadt am Okkulten Kapital schlagen können, indem sie sich einen Ruf als Satanic-Metal-Band aufbauen, bis eine bizarre Serie von Morden, Entführungen und angeblichen "übernatürlichen Aktivitäten" eine mit Leder besetzte Hexenjagd auslöst, die direkt zu ihnen zurückführt.Bowen wird Linda Campbell spielen, die Mutter eines der jugendlichen Ausgestoßenen. Linda erlebt eine Reihe von übernatürlichen Störungen, die sie dazu zwingen, alles, was sie über ihren Sohn weiß, in Frage zu stellen, ebenso wie die wachsende Bedrohung durch den Satanismus in ihrer kleinen Stadt im Mittleren Westen.«Hysteria!» wurde ursprünglich im August 2022 bei Peacock bestellt. Matthew Scott Kane fungiert als Autor und ausführender Produzent. John Francis Daley, Jonathan Goldstein, Chris Bender und Jake Weiner werden ebenfalls als ausführende Produzenten tätig sein. Scott Stoops wird für Good Fear die Aufsicht führen. Jordan Vogt-Roberts wird bei der ersten Episode Regie führen. Die Serie wird von UCP produziert.