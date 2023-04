Sylvester Stallone-Show kommt im Mai

US-Fernsehen

Paramount+ wird ab Mitte Mai die neue Serie ausstrahlen. Ein Startdatum für Deutschland ist nicht bekannt.

Sylvester Stallone wagt sich an etwas Neues heran. Die kommende Reality-Showvon Paramount+, die den Schauspieler, seine Frau und ihre drei Töchter begleitet, wird am 17. Mai in den USA, Kanada, Lateinamerika und Brasilien Premiere haben. Am darauffolgenden Tag wird die Serie in Großbritannien, Australien und Italien zu sehen sein, weitere internationale Märkte werden folgen. Ein Beginn für Deutschland wurde nicht genannt.Die ungeschriebene Serie wird den Zuschauern die Möglichkeit geben, Stallones Frau Jennifer Flavin Stallone kennenzulernen, die als Geschäftsfrau und Mitinhaberin der Wellness-Marke Serious Skin Care tätig ist. Außerdem lernen die Zuschauer die drei Töchter des Paares kennen, die alle unterschiedliche Wege gehen. Die älteste, Sophia, ist noch dabei, ihren Fokus zu finden und moderiert zusammen mit Sistine den Podcast "Unwaxed"; Sistine, die Schauspielerin und Model ist, entwickelt ihren ersten Spielfilm; und Scarlet arbeitet an ihrer Schauspielkarriere, während sie auf dem College ist. Sie spielte in Staffel 1 von «Tulsa King» mit.«The Family Stallone» wird von MTV Entertainment Studios produziert. Benjamin Hurvitz, Jessica Zalkind, Nadim Amiry, Julie Pizzi, Farnaz Farjam und Jonathan Singer fungieren als ausführende Produzenten. Lauren Goldstein, Valana Hunn, Chris Ray und Jason Williams sind co-exekutive Produzenten.