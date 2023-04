«Tierärztin Dr. Mertens» kommt auch nach zwei Jahren noch gut an

Quotennews

Mit einer neuen Folge ließ Das Erste die Doku im ZDF mehr als deutlich hinter sich zurück.



Erstmals nach über zwei Jahren strahlte Das Erste eine neue Ausgabe der Familienserieaus. Hatte man zuletzt 5,25 Millionen Zuschauer zum Einschalten überzeugt, waren es gestern noch 4,58 Millionen gewesen. Dies reichte dennoch für Platz zwei auf der Tagesrangliste, direkt hinter der «Tagesschau». Der Marktanteil fiel mit starken 18,0 Prozent zudem so hoch aus wie seit 2013 nicht mehr. Auch wenn sich das jüngere Publikum deutlich auf 0,39 Millionen Menschen verkleinert hatte, wurden hier weiterhin solide 7,7 Prozent verbucht.knüpfte an den Erfolg des vorherigen Programms an und hielt weiterhin 4,28 Millionen Zuschauer auf dem Sender. So hoch war das Interesse zuletzt Ende Februar gewesen. Vor zwei Wochen hatte der Marktanteil bei guten 13,1 Prozent gelegen, nun war er auf starke 17,4 Prozent geklettert. Auch bei den 0,38 Millionen Jüngeren standen weiterhin solide 7,8 Prozent auf dem Papier.Im ZDF beleuchtete die Dokudas Problem, dass in vielen Teilen der Alpen in diesem Winter der Schnee fehlte. Dies wird vor allem im Sommer zu einer Herausforderung, da sie Alpen normalerweise mit dem Schmelzwasser viele Flüsse speisen. 2,12 Millionen Neugierige wollten sich zu diesem Thema informieren, womit der Sender nicht über maue 8,3 Prozent hinauskam. Bei den 0,32 Millionen 14- bis 49-Jährigen kamen immerhin passable 6,5 Prozent zustande.