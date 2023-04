«The Real Crown» startet bei RTL

TV-News

Im Vorfeld an die Krönung von King Charles plant RTL auch, die Episoden linear zu streamen. Auch RTL Living hat das Format im Programm.

Die neue fünfteilige Doku-Reihegewährt einzigartige Einblicke hinter die Kulissen des britischen Königshauses. Deutschlandpremiere feiert die Doku-Reihe bei RTL Living und RTL: Der Pay-TV-Kanal RTL Living zeigt alle fünf Folgen in einer Sondersendung anlässlich der Krönung von König Charles III. am Samstag, 6. Mai, ab 20.15 Uhr. Bei RTL geht es bereits um 4.35 Uhr los. Alle fünf Folgen sind ab dem 6. Mai auch auf RTL+ zu sehen.Bei «The Real Crown: Inside the House of Windsor» handelt es sich um eine fünfteilige Serie, die von 72 Films und All3Media für den britischen Sender ITV produziert wurde. Als ausführender Produzent fungierte David Glover, produziert wurde die Serie von Ella Wright.Seit siebzig Jahren sieht sich Queen Elizabeth II. als Beschützerin der britischen Krone - und führt ihre Familie durch unzählige Skandale, Triumphe und Niederlagen. Schon der Beginn der Geschichte ist turbulent: Großbritannien ist in den 1970er Jahren Schauplatz vieler gesellschaftlicher Probleme. Doch Königin Elisabeth II. bereitet ihren Sohn Charles gewissenhaft auf seine zukünftige Rolle als König vor - die Krönung zum „Prince of Wales“ ist der erste Schritt.