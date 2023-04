Ausbaufähiger Auftakt für «Raue  Der Restaurantretter»

Quotennews

RTL schickt erneut einen Koch los, um so manches Restaurant wieder auf Vordermann zu bringen.



Schon einige Köche hatten sich an der Aufgabe des Restaurantretters versucht. Von 2005 bis 2013 und später noch 2017 war Christian Rach im Einsatz, 2014 und 2015 hatte Steffen Henssler die Aufgabe inne. Nun heißt es bei RTL . Im Gegensatz zu anderen Köchen kümmert sich Tim Raue gemeinsam mit seiner Frau Katharina aber nicht nur im in ihrer Existenz bedrohte Lokale. Er unterstützt beispielsweise auch das Berliner Restaurant „Brikz“, das schon seit Jahren um einen Michelin-Stern kämpft. In der ersten Folge ging es nun jedoch zu Marion und Edwin, die Hilfe für ihre Stadiongaststäte in Hülben in der Schwäbischen Alp brauchen.1,33 Millionen Fernsehende wollten sich den Start der Neuauflage nicht entgehen lassen und sicherten sich so einen akzeptablen Marktanteil von 5,5 Prozent. In der Zielgruppe war das Interesse mit 0,47 Millionen Jüngeren etwas größer. Hier kam eine solide Quote von 9,9 Prozent zustande. Es folgte, wofür noch 0,92 Millionen Zuschauer auf dem Sender verharrten. Somit sank der Marktanteil auf mäßige 5,1 Prozent. Passable 8,7 Prozent waren noch bei den 0,32 Millionen Umworbenen drin.Dasvergrößerte die Reichweite hingegen wieder auf 0,95 Millionen Menschen. Somit legte der Sender einen Sprung auf annehmbare 6,3 Prozent Marktanteil hin. Auch die 0,38 Millionen Werberelevanten machten deutlich an Boden gut und ergatterten gute 11,3 Prozent Marktanteil. Es folgte die Doku, die mit 0,43 Millionen Interessenten jedoch lediglich noch magere 4,0 Prozent verbuchte. Die 0,19 Millionen 14- bis 49-Jährigen fielen auf akzeptable 7,6 Prozent zurück.