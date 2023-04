Große Bühne für die Bundesgartenschau

TV-News

Frank-Walter Steinmeier und Winfried Kretschmann eröffnen die BUGA. Der SWR plant eine mehrstündige Lieve-Show am Freitag.

In den vergangenen Jahren wurde in Mannheim gebaggert, gebohrt und natürlich gepflanzt. Die Konversionsfläche wurde in einen Park verwandelt, der ab Freitag, 14. April, für zahlende Besucher geöffnet ist. Ab dem 8. Oktober ist das Gelände im Norden der Stadt für jedermann zugänglich. Die Eröffnung der Bundesgartenschau mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann wird am Freitag live im SWR Fernsehen übertragen. Sie ist von 11 bis 13 Uhr im SWR Fernsehen und als Livestream auf SWR.de sowie anschließend in der ARD Mediathek zu sehen. SWR-Moderatorin Jana Kübel führt durch die Sendung, Nathalie Akbari und Ramon Babazadeh sind als Live-Reporter dabei. Sie berichten vom Start der Bundesgartenschau und zeigen die Attraktionen und Neuheiten auf dem BUGA-Gelände."Der SWR ist genau dort, wo die Menschen zusammenkommen - und das ist in den kommenden sechs Monaten die Bundesgartenschau in Mannheim", sagt Kai Gniffke, Intendant des SWR und Vorsitzender des ARD-Fernsehens: "Wir sind unabhängige Berichterstatter und zugleich Teil der Gemeinschaft, verankert und präsent in den Regionen. In unserem Multimedia-Studio auf dem Gelände der Bundesgartenschau zeigen wir, wie unsere Sendungen entstehen und wie wir arbeiten". Und weiter: „In Mannheim freuen wir uns darauf, mit vielen Menschen auf der Buga persönlich ins Gespräch zu kommen“.Die so genannte U-Halle auf dem Spinelli-Gelände ist das Herzstück der Bundesgartenschau. Dort hat der SWR auf 230 Quadratmetern ein öffentlich zugängliches Multimedia-Studio eingerichtet. Geplant sind regelmäßige Live-Radiosendungen für SWR1 und SWR4. Jeden Freitag von 10 bis 18 Uhr sendet SWR4 Baden-Württemberg live aus dem Studio, jeden Mittwoch von 16 bis 17 Uhr aus dem SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen. Das Nachmittagsprogramm von SWR1 sendet einmal im Monat von der BUGA. Dasim Ersten undim SWR Fernsehen senden regelmäßig donnerstags aus dem SWR Garten an der U-Halle. Hinzu kommen Aktionen wie die «SWR Aktuell»-Nachrichtentage und die Gartensprechstunde mit dem Experten Volker Kugel.Am 28. Mai 2023 überträgt der SWR von 10 bis 11 Uhr im Ersten den ARD-Pfingstgottesdienst von der BUGA in Mannheim. Auf der Hauptbühne des BUGA-Geländes finden große SWR-Veranstaltungen statt: Am 27. Mai 2023 zum Beispiel «SWR1 Pop & Poesie» und am 5. August die «SWR4 Schlagerparty mit Beatrice Egli». Am 2. und 3. September 2023 folgt das «SWR Familienfest» und am 8. September die «SWR3 Party».