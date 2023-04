Arte setzt «Die Meute» fort

TV-News

Die achtteilige Fernsehserie wird an zwei Abenden ausgestrahlt.

Der deutsch-französische Fernsehsender arte setzt die zweite Staffel vonam 25. Mai und 1. Juni 2023 fort. Das Format wird jeweils ab 21.50 Uhr mit vier Geschichten ausgestrahlt. Die Zuschauer müssen bis 01.20 Uhr durchhalten - oder können das Programm in der arte-Mediathek fortsetzen.«Die Meute» ist eine Dramaserie aus Chile, die vor vier Jahren von den Brüdern Juan de Lios und Pablo Larrain produziert wurde. Die ersten acht Folgen wurden bereits 2021 auf arte ausgestrahlt. «La Jauria» wurde von den Firmen Fabel, Fremantle und kapow produziert. Neben der Ausstrahlung im Fernsehen sind die Episoden in Teilen der Welt bei Amazon Prime , in den USA bei HBO Max und bei Televisión Nacional de Chile verfügbar.Auch wenn das "Spiel des Wolfes" offiziell beendet ist, gibt es Hinweise darauf, dass das Netzwerk, das hinter den frauenfeindlichen Vorfällen bis hin zum Mord steckt, weiterhin aktiv ist - und noch ehrgeizigere Pläne hat, als „nur“ dem Feminismus in Chile ein Ende zu bereiten, heißt es in der Pressemitteilung von arte . Doch die GegenspielerInnen der Gruppe 1616 wollen nicht tatenlos zusehen und nehmen den Kampf im Untergrund auf. Mittendrin ist auch diesmal Kommissarin Olivia Fernández, die erneut den rätselhaften Tod einer jungen Frau aufklären muss. Ist sie wirklich an einer Überdosis gestorben? Wer steckt hinter dem Drogenkartell, das die chilenische Partyszene fest im Griff zu haben scheint? Und wie mächtig sind die Drahtzieher wirklich?