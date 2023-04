Neue «Game of Thrones»-Vorgeschichte bestellt

US-Fernsehen

«A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight» basiert auf den Büchern von George R.R. Martin.

Das «Game of Thrones»-Prequel, das auf den "Dunk and Egg"-Büchern von George R.R. Martin basiert, wird zur HBO-Serie. Die Ankündigung wurde am 12. April vor Presse und Investoren gemacht, als bekannt gegeben wurde, dass der kombinierte Streaming-Dienst von HBO Max und Discovery+ einfach Max heißen wird. Die Serie trägt derzeit den TitelDie Serie basiert auf einer Reihe von Fantasy-Romanen von Martin, die den Abenteuern von Ser Duncan dem Langen (Dunk) und dem jungen Aegon V. Targaryen (Egg) 90 Jahre vor den Ereignissen in „Das Lied von Eis und Feuer" folgen.„Ein Jahrhundert vor den Ereignissen von «Game of Thrones» wanderten zwei ungleiche Helden durch Westeros...“, so HBO in einer Pressemitteilung. „Ein junger, naiver, aber mutiger Ritter, Ser Duncan der Lange, und sein kleiner Knappe, Egg. In einer Zeit, in der die Targaryen-Linie noch immer auf dem Eisernen Thron sitzt und die Erinnerung an den letzten Drachen noch nicht aus den Köpfen verschwunden ist, warten große Schicksale, mächtige Feinde und gefährliche Heldentaten auf diese ungleichen und unvergleichlichen Freunde."Martin wird als Autor und ausführender Produzent fungieren, ebenso wie Ira Parker, der bei der 1. Staffel von «Haus des Drachen» als Co-Executive Producer tätig war. Die Produzenten von «Game of Thrones» und «House of the Dragon», Ryan Condal und Vince Gerardis, werden als ausführende Produzenten fungieren. Martin hat bisher drei Kurzgeschichten in der "Tales of Dunk and Egg"-Reihe veröffentlicht: "The Hedge Knight" (1998), "The Sworn Sword" (2003) und "The Mystery Knight" (2010), die 2015 unter dem Titel «A Knight of the Seven Kingdoms» zusammengefasst wurden.