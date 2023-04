Chip und Joanna Gaines machen ein Hotel auf

US-Fernsehen

In der neuen Serie «Fixer Upper: The Hotel» werden die beiden zu sehen sein.

Nach dem großen Erfolg von «Fixer Upper: The Castle» setzen Chip und Joanna Gaines ihr Franchise mit. Die neue halbstündige Serie mit sechs Folgen, die von Blind Nil produziert wird, wird im November auf Magnolia Network ausgestrahlt. Details und der erste Trailer wurden während des Pressetages von Warner Bros. Discovery am Mittwoch enthüllt."Für uns repräsentiert dieses Projekt alles, was uns am meisten am Herzen liegt - Gastfreundschaft, Restauration und Heimat", teilten die beiden mit. "Wir haben schon immer fest an den Wert von Zuhause geglaubt, als Ort, aber auch als Gefühl. Unser Traum für dieses Hotel ist, dass es für jeden Gast, der hierher kommt, eine Erweiterung seines Zuhauses darstellt.Das ehrgeizige Projekt begleitet Chip und Joanna bei der Renovierung des ehemaligen Grand Karem Shrine-Gebäudes in der Innenstadt von Waco, Texas. Sie werden das historische Wahrzeichen in das Hotel 1928 umwandeln, ein Boutique-Hotel, das nur wenige Blocks vom Magnolia Market at the Silos entfernt liegt. Das neue Hotel wird vier Etagen mit 33 maßgeschneiderten Gästezimmern, ein Restaurant, einen Ballsaal für Veranstaltungen und eine Dachterrasse umfassen. Das Hotel 1928 soll im Oktober eröffnet werden.