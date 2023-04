Deutscher Radiopreis widmet sich der Musik

Radio

Bei der Verleihung am 7. September können nun auch die besten Musikformate ausgezeichnet werden.

Seit 14 Jahren wird der Deutsche Radiopreis in Hamburg verliehen. Bei der diesjährigen Gala werden nicht nur zahlreiche Formate ausgezeichnet, sondern auch das beste Musikformat. Das Genre ist offen: Ausgezeichnet werden können Sendungen, Formate, Live-Events, Konzerte oder Shows, bei denen Musik im Mittelpunkt steht - egal ob im Radio oder als Podcast.Katja Marx, Vorsitzende des Radiopreis-Beirats und NDR-Programmdirektorin: "Radio und Podcasts begleiten die Menschen im Alltag und verbinden sie mit der Welt. Radio ist seit 100 Jahren emotional und wertvoll. Ich bin davon überzeugt, das wird dem Radio auch in Zukunft auf unverwechselbare Weise gelingen. Dieser Kunst und ihren Macher:innen geben wir mit den Deutschen Radiopreis auch in diesem Jahr wieder eine einzigartige Plattform."Grit Leithäuser, Geschäftsführerin der Radiozentrale und Radiopreis-Beirat: "Es ist viel los. Gesellschaftliche Umbrüche, neue Denkwege, neue Wertesysteme. Bei all dem sehnen sich die Menschen nach einem persönlichen und zugleich verbindenden Medium. Und das ist Radio. Austausch und Zuhören, Information und Einordung, Gemeinschaft und Vielfalt - Radio bildet all das ab, was Menschen dazu befähigt, sich in den gesellschaftlichen Diskurs einzubringen. Und deshalb ist Radio der soziale Kit für die Gesellschaft."