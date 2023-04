«Best of The Taste» bereichert das Programm von Sat.1

TV-News

Eine kulinarische Weltreise ist im Anschluss an die neue Staffel geplant.

Am 13. November 2013 strahlte Sat.1 erstmals die von Redseven Entertainment produzierte Kochshowaus. Die sonst im Herbst ausgestrahlte Sendung soll nun auch im Frühjahr gute Quoten einfahren. Noch ist allerdings unklar, ob das dazu führt, dass die vierköpfigen Coaches-Teams auseinandergerissen werden? Nelsen Müller ersetzt in dieser Saison Frank Rosin.Tim Raue, jetzt auch bei RTL als «Raue - Der Restauranttester», Alexander Herrmann und Alex Kumptner bleiben dem Team neben Moderatorin Angelina Kirsch erhalten. Im Anschluss an die neue Staffel, die ab Mittwoch, 3. Mai, um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird, folgt nunDas neue einstündige Format ist ein Rückblick auf die bisherigen Folgen von «The Taste». In diesem Best-of zaubern kochbegabte Kandidaten sensationelle Köstlichkeiten aus aller Welt auf den Löffel.