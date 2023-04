Podstars

Autor, Podcaster und Redner Nono Konopka spricht jeden Dienstag in seinem Podcast über Geld.

Über Geld spricht man nicht? Der Podcastbricht mit dieser Tradition und stellt unausgesprochene Fragen offen. Die Diskussionen drehen sich um Themen wie die Definition eines gerechten Gehalts oder das Ausmaß, in dem alle in Bezug auf Finanzen in Beziehungen transparent sein sollten. Um diese Fragen präzise zu beantworten, diskutiert Nono Konopka jeden Dienstag offen und ehrlich mit unterschiedlichen Personen aus den verschiedensten Bereichen über Geld. Persönliche Berichte und Ideen rund um Geld, Finanzen und Glück warten auf die Zuhörer. Für den Zusatznutzen fachlicher Expertise liefert ein Finanzexperte Informationen, die Hintergrundinformationen zum Thema zusammenfassen. Dieser Podcast bietet Hörern alles, was sie wissen müssen, um finanziell verantwortungsbewusst zu werden.Der Podcast hat das Tabu überwunden und diskutiert jeden Dienstag mit spannenden Gästen über Geld. Aufschlussreiche Informationen zum Thema Finanzen und Steuern erwarten die Zuhörer. In den bisherigen Folgen wurde besprochen, welche Tipps werdende Eltern brauchen und was Unternehmen tun können, um ihre Mitarbeiter zu unterstützen. Darüber hinaus, wie wir unsere Ausgaben kontrollieren können, ohne das Wesentliche zu opfern. Es werden verschiedene Methoden und Routinen dargestellt, die eingesetzt werden können, um versierte Sparer zu werden, die Bedeutung kurzfristiger und langfristiger Cashflows und warum das Haushaltsbuch so wichtig ist. Laut der Experten sind die kulturellen Traditionen vom Wert des Sparens geprägt, aber die Art und Weise, wie wir sparen, ist nicht unbedingt die umsichtigste. In «Money on My Mind» interviewt Nono Konopka auch über den Mangel an Rücklagen, die Notwendigkeit, mehr zu sparen und wie sich Vermögen anhäufen lässt.Nono Konopka ist Gründer eines Start-ups, Autor, Podcaster und Redner zu Themen rund um Inspiration, Motivation und Führung. In seiner Abwesenheit vom Unternehmertum radelte er in den Jahren 2018 bis 2019 über 15.000 Kilometer. Dies veranlasste die Produktion der Netflix-Dokumentation "Biking Borders". Ob beim Radfahren oder beim nächsten Stellplatz, Nono Konopka weiß, wie wichtig es wird, die eigenen Finanzen zu kontrollieren. Mit seinem Freund Max Jabs hat er durch sein Projekt "Biking Borders - 15.000 km for education" mehr als 100.000 Euro für Schulen in Guatemala gesammelt. Nono, geboren 1993 in Portugal, absolvierte sein Marketing- und Managementstudium in den Niederlanden, bevor er sich diesem gemeinnützigen Vorhaben widmete.