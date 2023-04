«Little Wing» steht in den Startlöchern

US-Fernsehen

Der neue Spielfilm von Paramount+ ist mit «Succession»-Star Brian Cox besetzt.

Paramount+ gab den Produktionsbeginn und die Besetzung des neuesten Coming-of-Age-Filmsvon Awesomeness bekannt, der von dem gleichnamigen Artikel von Susan Orlean im ‚New Yorker‘ inspiriert wurde. Die Produktion des Films beginnt diesen Monat in Portland, Oregon.Der Spielfilm handelt von Kaitlyn, einem 13-jährigen Mädchen, das nach der Scheidung ihrer Eltern und dem drohenden Verlust ihres Hauses in die Welt des Taubensports gezogen wird. Sie hofft, die finanziellen Probleme ihrer Familie zu lösen, indem sie einen wertvollen Vogel stiehlt, aber stattdessen geht sie eine Bindung mit dem Besitzer ein, der ihre Liebe zu diesem Sport kultiviert.In den Hauptrollen spielen Brian Cox («Succession») als Jaan, der Taubenzüchter; Kelly Reilly («A Haunting in Venice») als Maddie, Kaitlyns Mutter; Brooklynn Prince («Cocaine Bear», «The Florida Project») als Kaitlyn; und Che Tafari («Me Time») als Adam, Kaitlyns Klassenkamerad und Freund. Das Drehbuch stammt von dem für den Academy Award nominierten John Gatins («Flight»), Regie und Produktion übernimmt der für den DGA Award nominierte Dean Israelite («Are You Afraid of the Dark?»).