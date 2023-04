«Spy/Master» debütiert in einem Monat

US-Fernsehen

HBO Max wird die Serie über den Kalten Krieg im Mai zeigen.

Die internationale Max-Original-Seriestartet am Freitag, 19. Mai, mit den ersten beiden Episoden, die im Februar auf der Berlinale ihre Weltpremiere hatten. Die sechsteilige Spionage-Dramaserie mit Alec Secăreanu in der Hauptrolle wurde von Adina Sădeanu und Kirsten Peters entwickelt und wird bis zum Staffelfinale am 16. Juni wöchentlich mit einer neuen Folge fortgesetzt.Das Format startet auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges und zeigt eine Woche im Leben der fiktiven Figur Victor Godeanu, gespielt von Secăreanu («God's Own Country»), der rechten Hand und engsten Beraterin des rumänischen Diktators Nicolae Ceaușescu. Godeanu ist jedoch auch ein Geheimagent des KGB und muss Rumänien und Ceaușescu entkommen, bevor seine Tarnung auffliegt. Da er nur eine Chance hat, am Leben zu bleiben, nutzt er eine diplomatische Reise nach Deutschland als Sprungbrett in die Vereinigten Staaten. Mit Hilfe einer verdeckten Stasi-Agentin und ehemaligen Flamme, gespielt von Svenja Jung («Deutschland89»), und einem aufstrebenden CIA-Agenten, gespielt von Parker Sawyers («Southside with You»), muss Godeanu dem KGB und den Spionen seines eigenen Landes entkommen, wohl wissend, dass sein Überlaufen seine Familie zu Hause in tödliche Gefahr bringt.«Spy/Master» wurde von Adina Sădeanu und Kirsten Peters entwickelt und geschrieben. Regie führte Christopher Smith («Temple», «Alex Rider»), die Kameraarbeit stammt von Ben Wheeler BSC («The Tourist», «The Baby») und Ádám Fillenz HCA («Battle: Freestyle»). Antony Root und Johnathan Young sind Executive Producer für HBO Max , Ioanina Pavel ist Creative Producer. Anke Greifeneder ist die ausführende Produzentin für Warner TV Series. Produziert von Viktória Petrányi und Judit Sós für Proton Cinema und Tudor Reu für Mobra Films für HBO Max.