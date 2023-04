Ende Mai gibt es «Reality» zu sehen

US-Fernsehen

HBO Films'wird am Montag, 29. MAI um 22.00 Uhr ausgestrahlt. Der Film wird auf HBO ausgestrahlt und ist auf Max als Stream verfügbar. Drehbuch und Regie stammen von Tina Satter und basieren auf ihrem Theaterstück "Is This A Room" aus dem Jahr 2019. In der Hauptrolle ist die Emmy-nominierte Sydney Sweeney ( «Euphoria» ► , «The White Lotus») zu sehen, die bei der Premiere auf den Internationalen Filmfestspielen Berlin 2023 begeisterte Kritiken erhielt.Am 3. Juni 2017 wird die 25-jährige ehemalige amerikanische Geheimdienstspezialistin Reality Winner von FBI-Agenten in ihrem Haus konfrontiert, die sie wegen ihrer mutmaßlichen Rolle bei der Weitergabe von geheimen Informationen befragen. Die Dialoge des Films basieren auf wahren Begebenheiten und sind direkt aus dem Transkript des spannenden und fesselnden Gesprächs entnommen.Neben Sydney Sweeney spielen auch Josh Hamilton und Marchánt Davis mit. Die Produktion übernahmen Noah Stahl, Brad Becker-Parton, Riva Marker und Greg Nobile. Als Ausführende Produzenten fungierten Ellyn Daniels, Will O'Connor, Daniel Ginsberg, Andrew Beck, Bill Way, Elliott Whitton, Eva Maria Daniells, Philipp Engelhorn, Caitlin Gold und Tina Satter.