«Bev is Boss»: Neues Musik-Drama kommt

US-Fernsehen

WE tv möchte eine Serie über das Leben einer Managerin aus der Plattenindustrie zeigen.

WE tv, das zu AMC gehört, gab die Beauftragung vonbekannt, einer neuen Dramaserie, die auf dem Leben der erfolgreichen Managerin Deb Antney basiert. Die Serie setzt die starke Rückkehr von WE tv zu Scripted Content fort. Die bekannte Entertainment-Managerin und Gründerin/CEO von Mizay Entertainment, Deb Antney, erlangte Berühmtheit, weil sie die Karrieren mehrerer hochkarätiger Künstler wie Gucci Mane, French Montana und Nicki Minaj ins Rollen brachte. Sie ist die Mutter des gefeierten Rappers Waka Flocka Flame und berühmt-berüchtigt für ihre kompromisslose Einstellung zum Geschäft.«Bev is Boss» nimmt das Publikum mit in die Welt von "Bev Anthony"... einer starken Selfmade-Frau, die sich buchstäblich durch die Straßen von Queens gekämpft hat, um in der von Männern dominierten Musikindustrie zum Boss aufzusteigen und Gleichberechtigung für sich und ihre Künstler zu fordern. Ihre Geschichte ist triumphal: Sie war eine Drogendealerin, eine Zahlenjägerin, eine Mentorin, eine Mutter, eine Unternehmerin und ein Musikmogul. Sie ist eine Persönlichkeit, die hart liebt und noch härter kämpft, wodurch sie sich den Respekt ihrer Kunden, der Branche und ihrer Kollegen erworben hat. Als Selfmademan ist Bev – nach jeder Definition – eine Überwinderin und ein Erfolg.Antney fungiert als ausführende Produzentin und hat während der Entwicklung der Serie offen über ihre Lebenserfahrungen gesprochen, was in der Unterhaltungsbranche ein gewagtes, aber erstaunlich seltenes Ereignis ist. Ihre Geschichte wird sich in einer dramatischen Acht-Episoden-Staffel diesen Sommer auf WE tv entfalten. Jamie Foxx und Datari Turner sind die ausführenden Produzenten von Foxxhole Productions, zusammen mit den ausführenden Produzenten Antney und Nikaya D. Brown Jones, die auch als Showrunnerin fungiert. Trey Haley fungiert als Co-EP und Regisseur und Carl Weber als Co-EP und Drehbuchautor. Nikki Love und Ashley McFarlin sind ausführende Produzenten für WE tv.