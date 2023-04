US-Streaming: «The Night Agent» läuft prima

US-Quoten

Die neue Action-Serie erreichte 2,6 Milliarden Sehminuten.

hat sich in der Woche vom 20. bis 26. März an die Spitze der Nielsen-Streaming-Rangliste gesetzt. Der Netflix-Politthriller wurde in den ersten vier Tagen seiner Verfügbarkeit 2,6 Milliarden Minuten lang angesehen, was ihn laut Nielsen zum 38. meistgesehenen Streaming-Titel in einer Messung seit 2020 macht.Diese Nachricht ist zwar beeindruckend, aber nicht überraschend – die Serie hat sich in den Netflix-Top10, die unmittelbar nach jedem Sendefenster veröffentlicht werden und nicht mit der vierwöchigen Verzögerung von Nielsen, ganz nach oben gearbeitet. Nach Netflix' eigenen Messungen ist «The Night Agent» bereits die sechstbeliebteste englischsprachige Serie des Streaminganbieters aller Zeiten. Interessanterweise ist «The Night Agent» laut Nielsen der älteste Titel auf der Liste in dieser Woche, mit 60 Prozent der Zuschauer über 50 Jahren.Auf Platz zwei liegt die Netflix-Fantasyserie, die am 16. März mit ihrer zweiten Staffel zurückkehrte. Die Serie wurde in der ersten vollen Woche ihrer Verfügbarkeit eine Milliarde Minuten lang gesehen.landete mit 831 Millionen Sehminuten auf Platz 3.