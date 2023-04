«Lupin» geht erst im Oktober weiter

US-Fernsehen

Über zwei Jahre müssen die Fans auf eine Fortsetzung warten.

Netflix hat den Starttermin für den drittel Teil von, seiner beliebten Raubserie mit Omar Sy in der Hauptrolle, auf den 3. Oktober gelegt. Louis Leterrier, der gerade für den nächsten Teil der «Fast and Furious»-Franchise verpflichtet wurde, wird für den dritten Teil von «Lupin», der mehr als zwei Jahre nach Teil zwei erscheinen wird, wieder auf dem Regiestuhl Platz nehmen.Wie bereits berichtet, begannen die Dreharbeiten für die neue Staffel von «Lupin» in der französischen Hauptstadt im November 2021, so dass der Start einige Zeit nach der Premiere von Teil zwei im Juni 2021 erfolgt. Sy spielt erneut die Rolle des Assane Diop, eine Figur, die von dem weltberühmten Gentleman-Dieb und Meister der Verkleidung, Arsène Lupin, inspiriert wurde. Außerdem sind unter anderem Ludivine Sagnier und Clotilde Hesme wieder mit von der Partie.Die Dreharbeiten zu Teil drei wurden im vergangenen Jahr kurzzeitig für einen Tag unterbrochen, nachdem etwa 20 Personen in das Set eingedrungen waren, Mörserfeuerwerk geworfen und Ausrüstung im Wert von schätzungsweise 300.000 Euro gestohlen hatten.