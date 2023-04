NDR produziert neuen «Nord bei Nordwest»-Krimi

TV-News

In dem neuesten Film steht für Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) alles auf dem Kopf.

Nachdem der Norddeutsche Rundfunk (NDR) Anfang der Woche miteine neue Krimi-Serie angekündigt hatte, die aktuell in und um Malchow, in Plau am See und Gallin sowie in und um Hamburg gedreht wird ( Quotenmeter berichtete ), gab es am Freitag Neuigkeiten von der Mutter-Krimi-Serie. Derzeit und noch bis zum 15. Mai entsteht auf Fehmarn sowie in und um Hamburg die 23. Ausgabe der ARD-Krimireihe mit Hinnerk Schönemann, Jana Klinge und Marleen Lohse. Der 90-MInüter trägt den Titel „Zwischen Leben und Tod“ und wird von Schweizer Regisseurin Judith Kennel inszeniert, die ihren Einstand bei der erfolgreichen Reihe gibt.Das Drehbuch schrieb Niels Holle, einer der Stamm-Autoren von «Nord bei Nordwest». Produzent seitens triple pictures ist Seth Hollinderbäumer. Die Redaktion verantworten Donald Kraemer (NDR) und Katja Kirchen (ARD Degeto). Geplant ist eine Ausstrahlung am Anfang des kommenden Jahres.Zum Inhalt: Bei einer Schießerei mit dem aus dem Gefängnis geflohenen Mörder Wigald Tomke (Milton Welsh) wird Hauke Jacobs (Schönemann) lebensbedrohlich verletzt. Als er anschließend auf seinem Boot wieder zu sich kommt, wirkt zunächst alles wie immer. Doch schon bald bemerkt Hauke, dass die Welt, wie er sie ursprünglich kannte, völlig auf dem Kopf steht und er der Einzige ist, dem das aufzufallen scheint. Nur Wigald Tomke ist immer noch derselbe und ermordet einen beliebten Schwanitzer nach dem anderen. Aber wie kann das sein? Um dieses Rätsel zu lösen, benötigt Hauke die tatkräftige Unterstützung von Tierärztin Jule Christiansen (Lohse) und Kommissarin Hannah Wagner (Klinge).In weiteren Rollen stehen unter anderem Cem Ali Gültekin, Stephan A. Tölle, Regine Hentschel, Victoria Fleer, Joshy Peters und Rainer Furch vor der Kamera.