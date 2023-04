Melissa Fumero geht zu «Lopez vs. Lopez»

US-Fernsehen

Der «Brooklyn Nine-Nine»-Star wird das Ensemble erweitern.

Melissa Fumero und Danny Trejo werden als Gaststars in der Folge vonam 2. Mai zu sehen sein. Fumero wird Natalia spielen, eine Latina-Mutter, die Maya mit Weiß verwechselt, während Trejo Danny Martinez von Martin-E.Z. Movers spielt, der Georges Rivale und größter Konkurrent ist. Außerdem werden die Richterin Marilyn Milian und Erik Griffin in der Episode auftreten, wobei die Details zu den Charakteren noch nicht bekannt sind.Fumero ist vor allem durch ihre Rolle als Amy Santiago an der Seite von Andy Samberg in der NBC-Serie «Brooklyn Nine-Nine» bekannt. Kürzlich war sie als Synchronsprecherin in Sambergs Comedy-Central-Zeichentrickserie für Erwachsene «Digman!» und in der HBO-Max-Zeichentrickserie für Erwachsene «Velma» zu sehen.Trejo ist ein erfolgreicher Charakterdarsteller, der in Filmen wie «Desperado», «Heat», der «From Dusk Till Dawn»-Reihe, «Con Air» und «Spy Kids» zu sehen ist. Im Fernsehen war er in «Sons of Anarchy», «King of the Hill», «Breaking Bad», «The Flash», «American Gods» und «The Book of Boba Fett» zu sehen.