ProSieben startet weitere Clip-Show

TV-News

In «Moments of Life» soll sich alles um Momente drehen, die man niemals vergisst. Gesendet wird das Format am späten Abend.

Nach den Primetime-Formatund dem tagesfüllenden Formatpräsentiert ProSieben am Mittwoch, den 10. Mai, eine weitere Clip-Show, die als Magazin-Serie beworben wird. Es handelt sich um die vierteilige Reihe, die im Anschluss anab 22:10 gesendet wird.Die einstündige Sendung beschäftigt sich mit „Momenten, die man niemals vergisst“ und „Entscheidungen, die das Leben für immer auf den Kopf stellen“. In der ersten Folge geht es unter anderem um eine Gruppe von selbsternannten Forschern, die in den amerikanischen Wäldern nach Beweisen für Bigfoot sucht, um dem mystischen Wesen einmal gegenüberzustehen. Außerdem kämpft Kopfgeldjäger Tyler in Las Vegas für die Sicherheit der Gesellschaft und vor der Küste Costa Ricas lebt ein Mann seinen Traum, indem er sein konservatives Leben aufgibt und sich täglich für den Schutz des Ozeans einsetzt.Derzeit ist auf dem Sendeplatz am späten Mittwochabendbeheimatet, am 3. Mai wird es einmal eine Doppelfolge vonzu den Themen „Food“ und „Viral“ geben, ehe «Moments of Life» gemeinsam mit «Galileo Plus» (ab 23:10 Uhr) übernimmt. Anfang des Jahres wiederholte ProSieben sowie. Nach dem chronisch quotenschwachen Live-Journal von Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel taten sich aber alle Formate sehr schwer gute Werte einzufahren.