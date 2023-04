Netflix bestellt übernatürliches Drama

US-Fernsehen

Netflix hat eine übernatürliche Dramaserie mit dem Titelbestellt, an der die «Stranger Things»-Schöpfer, die Duffer-Brüder, als ausführende Produzenten beteiligt sind. Die Serie stammt von den Co-Schöpfern Jeffrey Addiss und Will Matthews. Netflix hat die Serie mit acht Episoden in Auftrag gegeben.In der offiziellen Beschreibung heißt es: "In einer scheinbar malerischen Ruhestandsgemeinschaft in der Wüste von New Mexico muss sich eine Gruppe unwahrscheinlicher Helden zusammenschließen, um eine außerweltliche Bedrohung davon abzuhalten, das Einzige zu stehlen, was sie nicht haben: Zeit.""Wir sind schon seit langem Fans von Jeff und Wills Texten, und als sie uns ihre Idee für «The Boroughs» vorstellten, wussten wir sofort, dass sie etwas ganz Besonderes auf die Beine gestellt hatten", so die Duffers. "Die Helden in «The Boroughs» sind zwar ein paar Jahre älter als die Kinder aus «Stranger Things», aber sie sind ein ähnlich liebenswerter Haufen von Außenseitern, und wir können es kaum erwarten, dass ihr sie bei einem Abenteuer begleitet, das abwechselnd gruselig, lustig und tief berührend ist."