«Lord of the Flies» kommt ins Fernsehen

England

Drehbuchautor Jack Thorne soll das Werk für die BBC umsetzen.

Der berühmte britische Roman(«Lord of the Flies») von William Golding wird von Eleven und dem mehrfach BAFTA-ausgezeichneten Drehbuchautor Jack Thorne, der für Fernsehserien wie «National Treasure» und «His Dark Materials» sowie Bühnenshows wie «Harry Potter and the Cursed Child» bekannt ist, zum ersten Mal für das Fernsehen adaptiert.«Lord of the Flies» wird von Joel Wilson und Jamie Campbell («Sex Education») produziert und besteht aus vier einstündigen Episoden, die auf BBC One ausgestrahlt werden und auf BBC iPlayer zu sehen sind. Das Drama erzählt die Geschichte einer Gruppe von Jungen, die auf einer tropischen Insel gestrandet sind."Ich habe das Buch zum ersten Mal gelesen, als ich sieben Jahre alt war, und es hat einen unauslöschlichen Eindruck bei mir hinterlassen – mehr als jeder andere Roman seitdem", sagte Wilson. "Es ist eine große Ehre und Freude, die Verantwortung für die Verfilmung eines so wertvollen Romans zu übernehmen – vor allem, weil ich mit meinem lieben Freund Jack zusammenarbeiten werde, einem der freundlichsten und einfühlsamsten Autoren auf diesem Planeten. Er hat einige der detailliertesten und bewegendsten Porträts von Menschen geschrieben, die man sich wünschen kann."