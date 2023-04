Sport1 überträgt Volleyball Bundesliga auch auf TikTok

TV-News

Neben Sport1 Extra und dem Free-TV Sender setzt Sport1 in der entscheidenden Phase der Frauen-Bundesliga auch auf Livestreams auf der Social-Media-Plattform TikTok.

Die Volleyball-Bundesliga der Frauen biegt auf die Zielgeraden ein und Sport1 zeigt bis zu drei Halbfinalspiele im Free-TV sowie alle Partien auf der Streamingplattform Sport1 Extra. Neu ist am kommenden Mittwoch, 26. April, auch eine Übertragung auf der Kurzvideo-App TikTok, parallel zur Free-TV-Ausstrahlung. Dabei handelt es sich um das zweite Halbfinalspiel zwischen dem Rekordmeister SSC Palmberg Schwerin und dem Vizemeister SC Potsdam. Die erste Partie gibt es bereits am morgigen Samstag, 22. April, ab 17:00 Uhr live auf Sport1. Die Liveübertragung auf TikTok startet bereits um 20:00 Uhr (Free-TV ab 20:15 Uhr).Annika Rody schätzt TikTok als „weiteren Touchpoint, an dem die Fans sich mit ihrer Lieblingssportart verknüpfen können“. Weiterhin sagt sie: „Unser TikTok-Channel begeistert mittlerweile mehr als eine Million User. Wir freuen uns daher, das attraktive Halbfinale zwischen Potsdam und Schwerin den jungen Sport1 Fans auf TikTok zu zeigen und gemeinsam mit der Volleyball Bundesliga einen neuen Verbreitungsweg gefunden zu haben.“Julia Retzlaff, Geschäftsführerin der VBL, fügt an: „Auch für die VBL wird TikTok immer wichtiger, da es eine der am schnellsten wachsenden Social-Media-Plattformen ist und wir hier eine breite, junge Zielgruppe ansprechen können, die wir auf klassischen Wegen oft nicht erreichen. Davon, dass nun erstmals ein gesamtes Spiel der Volleyball Bundesliga der Frauen auf TikTok gezeigt wird, erhoffen wir uns noch mehr Sichtbarkeit und Bekanntheit unter den jungen Sport-Fans, um sie für Volleyball zu begeistern.“