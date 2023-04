E! angelt sich «The Kardashians»

US-Fernsehen

Nach dem Aus und dem Wechsel zu Disney kann der Sender dennoch neue Folgen präsentieren.

Der zu NBCUniversal gehörende Kabelsender E! hat die zweiteilige Serieerworben, die in den USA am 1. Mai ausgestrahlt wird. Die Serie markiert die Rückkehr der Familie zu E!, das mehr als 20 Staffeln lang die Heimat von «Keeping Up With the Kardashians» war. Nachdem die Reality-Show 2021 eingestellt wurde, schloss der Clan einen Vertrag mit dem Streaming-Anbieter Hulu für «The Kardashians», das 2022 startete und kürzlich für die dritte Staffel verlängert wurde.Die von Optomen produzierte zweiteilige Spezialserie, die international von All3Media International vermarktet wird, zeigt, wie die Familie zu einer der bekanntesten Marken der Welt wurde und das Gesicht der sozialen Medien veränderte, während sie gleichzeitig zu extremem Reichtum gelangte.Zu den Mitwirkenden gehören die «The Hills»-Realitystars Heidi und Spencer Pratt, der ehemalige Chefredakteur des People Magazine, Larry Hacket, und der Mitbegründer von E!, Larry Namer, sowie eine Reihe weiterer Journalisten, TV-Manager und der ehemalige Manager der Kardashians.Die Show wurde Anfang des Jahres erstmals auf dem britischen Sender Channel 4 ausgestrahlt und ist in zahlreiche Länder verkauft worden. Für Skandinavien wurde sie in einem gebietsübergreifenden Vertrag mit TV4 lizenziert, der SVOD- und Free-TV-Rechte umfasst. Inzwischen hat C More die SVOD-Rechte in Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland erworben, während die Free-TV-Rechte in Schweden von TV4 und in Finnland von MTV erworben wurden. Darüber hinaus haben TV2 in Dänemark, Movistar+ in Spanien, RTL in den Niederlanden und DPG in Belgien co-exklusive SVOD-Rechte erworben. In Australien wird die Serie auf Nine Network ausgestrahlt, während sie in Neuseeland auf Discovery zu sehen ist. Die Rechte-Situation ist in Deutschland unklar.