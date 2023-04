Siebte Staffel für «The Good Doctor»

US-Fernsehen

Nachdem auch ein Spin-off getestet wurde, geht die Mutterserie weiter.

wurde vor dem Finale der sechsten Staffel für eine siebte Runde bei ABC verlängert. Das Medizindrama, das 2017 debütierte, zeigt Freddie Highmore in der Hauptrolle als Dr. Shaun Murphy, einen jungen autistischen Chirurgen, der am Savant-Syndrom leidet und in der chirurgischen Abteilung des renommierten San Jose St. Bonaventure Hospital arbeitet.Neben Highmore gehören Hill Harper als Dr. Marcus Andrews, Richard Schiff als Dr. Aaron Glassman, Fiona Gubelmann als Dr. Morgan Reznick, Will Yun Lee als Dr. Alex Park, Christina Chang als Dr. Audrey Lim, Paige Spara als Lea Dilallo, Bria Samoné Henderson als Dr. Jordan Allen und Noah Galvin als Dr. Asher Wolke zum Cast von «Good Doctor». Während der laufenden Staffel strahlte ABC einen Pilotfilm für das Spin-off «The Good Lawyer» mit Kennedy McMann und Felicity Huffman in den Hauptrollen aus. Es wurde noch keine Entscheidung bezüglich dieser potenziellen Serie getroffen.«The Good Doctor» wird von David Shore und Liz Friedman als ausführende Produzenten und Co-Showrunner produziert. Weitere ausführende Produzenten sind Daniel Dae Kim, Erin Gunn, Thomas L. Moran, David Hoselton, Peter Blake, Jessica Grasl, Garrett Lerner, Mike Listo, Highmore, Shawn Williamson, David Kim und Sebastian Lee.