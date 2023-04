Filmstudio Legendary sichert sich 800 Millionen US-Dollar

Kino-News

Die erfolgreichen Filmfinanziers haben sich von J. P. Morgan eine hohe Geldsumme geliehen. Die meisten Filme wurden Hits.

Legendary Entertainment, das Content-Studio hinter «Dune» und dem Reboot der «Godzilla»-Franchise, hat sich bei J.P. Morgan eine neue Kreditfazilität in Höhe von 800 Millionen Dollar gesichert. Der neue Fonds aktualisiert eine bereits bestehende Kreditlinie und hat eine Laufzeit von fünf Jahren, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Es ist ein Zeichen des Vertrauens in die von CEO Josh Grode und der stellvertretenden Vorsitzenden der weltweiten Produktion, Mary Parent, geleitete Einheit, dass ein traditioneller Mega-Kreditgeber in einer so turbulenten Zeit in einem Mediengeschäft, das von Konsolidierung und Wall-Street-Problemen geprägt ist, investieren würde.Grode sagte, das Unternehmen sei "erfreut, unsere Beziehung zu J.P. Morgan zu verlängern, da wir unsere globale Film- und TV-Pipeline weiter ausbauen und unser geistiges Eigentum über verschiedene Plattformen vermarkten." Er lobte das von Parent geleitete Kreativteam dafür, dass es "fesselnde Inhalte geschaffen hat, die beim Publikum auf der ganzen Welt Anklang finden".David Shaheen, Leiter des Bereichs Entertainment Industries bei J.P. Morgan's Corporate Client Banking Group, fügte hinzu, dass Legendary "sich als echter Marktführer positioniert hat. Wir freuen uns sehr, dass wir eine äußerst erfolgreiche Transaktion mit breiter Unterstützung der Entertainment-Bankengemeinschaft durchgeführt haben.