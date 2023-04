Netflix will im zweiten Quartal Account-Sharing unterbinden.

Vermischtes

Im Februar 2023 wurde diese neue Vorgehensweise schon in Spanien – vermutlich mit Erfolg – getestet.

Netflix wird im zweiten Quartal 2023 einen "breiten Rollout" seines Paid-Sharing-Plans durchführen, auch in den USA, mit dem Ziel, Trittbrettfahrer, die sich das Passwort eines anderen ausleihen, in umsatzstarke Abonnenten zu verwandeln. "Im ersten Quartal haben wir das kostenpflichtige Teilen in vier Ländern eingeführt und sind mit den Ergebnissen zufrieden", so Netflix in seinem Brief an die Aktionäre zum ersten Quartal. "Wir planen eine breite Einführung, auch in den USA, im zweiten Quartal".Der Streamer gab die Neuigkeiten bei der Veröffentlichung seines Gewinnberichts für das erste Quartal 2023 bekannt. Zuvor hatte Netflix gesagt, dass es eine breitere Einführung des bezahlten Passwort-Sharing-Programms im ersten Quartal plant. Als Teil des harten Vorgehens von Netflix gegen Kunden, die Passwörter mit Personen außerhalb ihres Haushalts teilen, plant das Unternehmen, Geräte (nach einer bestimmten Zeit) zu sperren, die versuchen, auf ein Netflix-Konto zuzugreifen, ohne ordnungsgemäß zu bezahlen.Das Paid-Sharing-Programm wird im zweiten Quartal in der "überwiegenden Mehrheit" der Länder eingeführt, in denen Netflix seinen Service anbietet, sagte Co-CEO Greg Peters in einem Interview, wobei die Preise je nach Markt variieren.