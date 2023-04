Der Zeitpunkt ist gekommen: Netflix stellt DVD-Geschäft ein

Vermischtes

Auch im Jahr 2023 verschickt der Streamingdienst noch DVDs und Blu-rays an seine Kunden.

Die Amerikaner kennen diese berühmten roten Umschläge von Netflix , die nun in den Papierkorb wandern. Das Unternehmen kündigte im Vorfeld der Bekanntgabe der Ergebnisse des ersten Quartals 2023 die Einstellung des DVD-Versands per Post an. Seit 1998 hat das Unternehmen nach eigenen Angaben mehr als fünf Milliarden Leih-DVDs und Blu-rays an seine Abonnenten in den USA verschickt.Die letzten Netflix-DVDs werden laut Co-CEO Ted Sarandos am 29. September 2023 ausgeliefert. "Nach unglaublichen 25 Jahren haben wir beschlossen, DVD.com im Laufe dieses Jahres einzustellen", schrieb Sarandos in einem Blogpost auf der Website des Unternehmens. "Unser Ziel war es immer, unseren Mitgliedern den besten Service zu bieten, aber da das Geschäft weiter schrumpft, wird das immer schwieriger werden. Deshalb wollen wir uns mit einem Höhepunkt verabschieden und werden unsere letzten Discs am 29. September 2023 ausliefern."Die Einnahmen von Netflix aus dem DVD-Versandgeschäft sind – absichtlich – im Laufe der Jahre stetig zurückgegangen, da das Unternehmen seine Mitglieder zum Streaming-Dienst drängen wollte. Im Jahr 2022 erwirtschaftete das DVD-Geschäft 145,7 Millionen Dollar (ein Minus von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr), was gerade einmal 0,5 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachte.