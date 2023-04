Anna Camp erweitert den «Hysteria!»-Cast

US-Fernsehen

Die neue Peacock-Serie hat zahlreiche Schauspieler gecastet.

Anna Camp («Pitch Perfect»-Franchise), Emjay Anthony («Physical»), Chiara Aurelia («Cruel Summer»), Kezii Curtis («Charm City Kings», «Secret Headquarters») und Nikki Hahn («Magnum P.I.», «American Housewife») wurden alle für die Serie verpflichtet. Sie schließen sich dem bereits angekündigten Mitglied Julie Bowen an.Die Serie wurde ursprünglich im August 2022 bei Peacock bestellt. In der offiziellen Serienbeschreibung heißt es: "Als ein geliebter Quarterback während der 'Satanic Panic' der späten 1980er Jahre verschwindet, erkennt eine kämpfende High-School-Heavy-Metal-Band von Ausgestoßenen, dass sie aus dem plötzlichen Interesse der Stadt am Okkulten Kapital schlagen können, indem sie sich einen Ruf als Satanic-Metal-Band aufbauen, bis eine bizarre Serie von Morden, Entführungen und gemeldeten 'übernatürlichen Aktivitäten' eine mit Leder besetzte Hexenjagd auslöst, die direkt zu ihnen zurückführt."Dylan Campbell (Anthony), Jordy (Aurelia) und Spud (Curtis) sind ein Trio von Ausgestoßenen, die die satanische Panik in ihrer Stadt zu ihrem Vorteil nutzen, indem sie ihre Heavy-Metal-Band Dethkrunch in eine satanische Metal-Band umbenennen, nur um sich inmitten einer Hexenjagd wiederzufinden. Faith (Hahn) ist ein behütetes Teenagermädchen, dessen Leben durch ein schockierendes, traumatisches Verbrechen für immer verändert wird.