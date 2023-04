«Lodi» mit Ewan McGregor besetzt

US-Fernsehen

Der Star aus «Obi Wan Kenobi» dreht jetzt für Amazon.

Ewan McGregor soll die Hauptrolle in einer Dramaserie übernehmen, die sich derzeit bei Amazon Prime Video in der Entwicklung befindet. Die Serie trägt derzeit den Titelund ist von einer wahren Geschichte inspiriert, die in einem Alta-Online-Artikel von Andrew Dubbins erzählt wird.In der offiziellen Beschreibung der Serie heißt es: "1977 wird der Autoverkäufer Lou (McGregor) vom gewöhnlichen Kleinstadtbürger zum FBI-Informanten, der die Mafia infiltriert, als ein wichtiges Mitglied des organisierten Verbrechens anbietet, sein Cadillac-Geschäft zu kaufen. Im Laufe der nächsten drei Jahre wird Lous Streben nach Ruhm auf die Probe gestellt, als er in die inneren Abläufe der Verbrecherfamilie verwickelt wird – von der Leitung einer Multimillionen-Dollar-Operation bis hin zu seiner Rolle als Ersatzsohn –, bevor er die allererste Verurteilung eines berüchtigten Verbrecherbosses erwirken kann."Timothy Greenberg wurde als Showrunner und ausführender Produzent verpflichtet. McGregor wird nicht nur die Hauptrolle spielen, sondern auch die Produktion übernehmen. Allie Goss und Jon Liebman von Brillstein Creative Partners werden als ausführende Produzenten tätig sein, während Kaleb Tuttle von Brillstein als Co-Executive Producer fungiert. Entertainment One (eOne) ist das federführende Studio mit Amazon Studios.