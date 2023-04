Indisches «Ray Donovan» geht weiter

International

Netflix-Chef Ted Sarandos sprach über die indische Version.

, die indische Adaption von «Ray Donovan», ist von Netflix für eine zweite Staffel verlängert worden. Die Nachricht wurde am selben Tag bekannt gegeben, an dem Netflix einen Anstieg der Abonnentenzahlen um 1,75 Millionen weltweit verkündete. Der Actionthriller mit Venkatesh Daggubati und Rana Daggubati in den Hauptrollen war nach dem Start im letzten Monat drei Wochen lang die meistgesehene Serie in Indien und steht nun schon die fünfte Woche in Folge in den Top10. Nach dem Start am 10. März war die Serie zwei Wochen lang in den weltweiten Top10 für nicht-englische TV-Serien von Netflix vertreten.Tanya Bami, Serienleiterin bei Netflix Indien, sagte: "«Rana Naidu» war für uns ein großartiger Abschluss des ersten Quartals 2023. Der adrenalingeladene Thriller hat Fans in Indien und auf der ganzen Welt in seinen Bann gezogen. Die dynamische Besetzung, angeführt von Rana und Venkatesh Daggubati und unterstützt von einem brillanten Ensemble aus Surveen Chawla, Sushant Singh, Abhishek Banerjee und Ashish Vidyarthi, wurde für ihre Leistungen gelobt. Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass dieses hochkarätige Familiendrama und die fesselnde Vater-Sohn-Spannung für eine zweite Staffel mit noch mehr Wendungen und pulsierender Action zurückkehren wird."Ted Sarandos erwähnte in der Netflix-Präsentation am Dienstag den Namen «Rana Naidu» und sprach über die Aussichten des Streaminganbieters in Indien, dem bevölkerungsreichsten Land der Welt. "Wir müssen die Inhalte bekommen, nach denen die Leute wirklich ausflippen. Wir haben eine stetige Verbesserung von Quartal zu Quartal gesehen, sowohl bei unseren Filmen als auch bei unseren Serien. «Rana Naidu» ist eine großartige Serie, die von den Menschen im ganzen Land geliebt wird. Und sie sorgt für eine große Begeisterung für den Service", sagte Sarandos. "Wir müssen die Preisgestaltung und die wichtigsten Bezahlmethoden richtig hinbekommen. Indien ist ein großer Preis, weil es eine enorme Bevölkerung von Menschen gibt, die Unterhaltung lieben, und man muss einfach das Produkt haben, das sie lieben", fügte Sarandos hinzu.