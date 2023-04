Warner soll «South Park»-Gebühr schuldig sein

Vermischtes

Paramount Global behauptet, dass Warner Bros. Discovery falsch abgerechnet habe.

Paramount Global hat am Mittwoch im Streit um die-Streaming-Rechte zurückgeschossen und Warner Bros. Discovery beschuldigt, 52 Millionen Dollar an Lizenzgebühren zurückzuhalten. Warner Bros. Discovery hatte Paramount im Februar verklagt und behauptet, das Unternehmen habe seinen 500-Millionen-Dollar-Lizenzvertrag mit HBO Max gebrochen, indem es «South Park»-Specials auf Paramount+ umgeleitet habe.Am Mittwoch reichte Paramount eine Gegenklage ein, in der behauptet wird, dass HBO Max alles bekommen hat, was im Rahmen der Vereinbarung ausgehandelt wurde, aber dennoch zwei geforderte Zahlungen in Höhe von jeweils 26 Millionen Dollar zurückgehalten hat. In der Gegenklage, die vor dem Obersten Gerichtshof von New York eingereicht wurde, wird auch behauptet, dass die nicht gezahlten Gebühren die über 300 Episoden von «South Park» abdecken, die jetzt auf HBO Max ausgestrahlt werden und die in der Klage nicht angefochten werden."Warner Bros. Discovery hat sich unhaltbar geweigert, die mehr als 50 Millionen Dollar zu zahlen, die es für «South Park»-Inhalte schuldet, die es unbestritten erhalten hat und die HBO Max weiterhin ausstrahlt und verwertet", sagte ein Sprecher von Paramount in einer Stellungnahme. "Das Argument von Warner Bros. Discovery, dass Paramount Global verpflichtet sei, zusätzliche «South Park»-Inhalte zu liefern, ist unbegründet und wird durch die Vereinbarung der Parteien nicht gestützt. Außerdem rechtfertigt es sicherlich nicht die Weigerung von WBD, für immens wertvolle Inhalte zu zahlen, die sie alle erhalten hat und von denen sie weiterhin profitiert."