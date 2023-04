OWN baut seinen Freitagabend aus

US-Fernsehen

Ab Mitte Mai wird auch die Drama-Serie «Belle Collective» ausgestrahlt.

Die OWN-Serievon Kingdom Reign Entertainment und Executive Producer Carlos King kehrt am Freitag, den 19. Mai, für eine pikante neue dritte Staffel zurück. Die Serie folgt sechs erfolgreichen und glamourösen Frauen, die in Jackson, Mississippi, neu definieren, was es heißt, ein Boss zu sein und es sagen, wie es ist. Die Serie kehrt als eine von OWNs charakteristischen freitags und samstags ausgestrahlten Liebes- und Beziehungsserien zurück, wobei «Put a Ring on It» und «Belle Collective» freitags ausgestrahlt werden, während das «Love & Marriage»-Franchise samstags gesendet wird.Latrice Rogers, Lateshia Pearson, Tambra Cheri, Marie Abston, Aikisha Holly-Colon und Sophia O. Williams alias "Sogucci" sind die dynamischen Südstaaten-Diven von «Belle Collective». Diese Damen repräsentieren das Beste an schwarzem weiblichem Unternehmertum im modernen Süden, während sie eine einzigartige Fähigkeit an den Tag legen, südliche Gastfreundschaft mit subtilen Schattierungen gekonnt auszubalancieren. Die Damen sind alle in Jackson, Mississippi, geboren und aufgewachsen und wollen ihre Stadt von ihrer besten Seite zeigen, während sie ihre Reise fortsetzen und sich in der Welt des Geschäftslebens und der Bewältigung persönlicher Höhen und Tiefen zurechtfinden.Diese Staffel verspricht auch jede Menge Drama, wenn es um die Männer im Leben dieser Boss-Frauen geht – Soguccis Ehemann, JJ Williams; Aikishas Ehemann, Willie Colon; Tambras Freund, Demond; Lateshias Ehemann, Glenn; und Latrices 'Freund-Angestellter', Joshy. Zu Beginn der neuen Staffel sehen sich Latrice, Lateshia, Sogucci und Tambra mit Beziehungsproblemen konfrontiert. Joshy zieht ein und bekommt einen Platz in der ersten Reihe in der Ehe der Rogers, dann zeigt er Latrice und Cliff die Risse auf. In der Zwischenzeit sucht Lateshia nach einer Eigentumswohnung, nachdem sie Glen dabei erwischt hat, wie er auf DMs antwortet, Aikisha wirft Tambra vor, falsch zu sein, und Tambra beginnt zu bereuen, dass sie mit Demond zusammengezogen ist.