«Toya & Reginae» startet im Herbst

US-Fernsehen

Nachdem die beiden schon bei «Growing Up Hip Hop» zu sehen waren, bekommen sie ein eigenes Format.

WE tv, AMC Networks' Anlaufstelle für fesselndes Reality-Fernsehen, gab grünes Licht für, eine neue Reality-Serie über die Ex-Frau und Tochter von Hip-Hop-Legende Lil Wayne, Toya Johnson-Rushing und Reginae Carter. Die Serie wird diesen Herbst exklusiv auf WE tv und dem Schwester-Streamer ALLBLK ausgestrahlt.«Toya & Reginae» verfolgt die Höhen und Tiefen eines der dynamischsten Mutter-Tochter-Duos in Atlanta. Toya Johnson-Rushing und Reginae Carter sind schon seit langem berühmt. Jeder Tweet, jeder Kommentar und jeder Post von ihnen wird in den angesagtesten Blogs seziert, weil sie sich so fabelhaft präsentieren, und Reginaes Popularität hat seit ihrer Sweet 16 Party nie nachgelassen. Was ihre Fans in den sozialen Medien sehen, ist jedoch nur die Spitze des Eisbergs. In jeder Folge können die Fans einen Blick hinter den Vorhang werfen und sehen, wer sie wirklich sind: was in ihrem Liebesleben passiert, wie sie diese Beziehungen in Verbindung mit ihren aufregenden und anspruchsvollen Karrieren und ihrer Beziehung zueinander meistern. So glücklich sie in den sozialen Medien auch erscheinen, ihr Leben ist unberechenbar und voller Chaos, während sie sich in einer scheinbar dysfunktionalen Familie bewegen."Ich freue mich sehr darauf, die Zuschauer wieder an unserem Leben teilhaben zu lassen, um zu sehen, was meine Familie seit dem letzten Mal gemacht hat", sagte Toya Johnson-Rushing. "Unser Publikum hat «Toya und Regina» zum ersten Mal in «Growing Up Hip Hop» kennengelernt, was ein Geschenk ist, das immer weiter gegeben wird. Diese beiden dynamischen Frauen sind Publikumslieblinge mit fesselnden und unendlich unterhaltsamen Geschichten, die es zu verfolgen gilt. Nichts wird tabu sein, wenn wir uns in die Materie vertiefen", sagte Brett Dismuke, General Manager, WE tv und ALLBLK. "Wir sind Toya und Reginae dankbar, dass sie uns einen tieferen Einblick in ihr Leben gewähren, und wir danken eOne und Datari für die kontinuierliche Partnerschaft und Unterstützung."