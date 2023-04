Sat.1 arbeitet wohl an neuer Daily-Soap

TV-News

Im Frühsommer sollen die Dreharbeiten für «Die Landärztin» beginnen, die von Filmpool produziert wird. Sat.1 wollte den Bericht allerdings noch nicht bestätigen.

Wohin steuert Sat.1? Eigentlich wollte man im kommenden Jahr, zum 40. Senderjubiläum, in alter Stärke strahlen lassen, doch davon ist man derzeit ein gutes Stück entfernt und scheint sich eher weiter zu distanzieren als anzunähern. „Der Weg dorthin ist nur etwas länger und oft auch steinig“, wie Wolfgang Link, als Vorstandsmitglied von ProSiebenSat.1 Media SE verantwortlich für die Entertainment-Sparte, im Interview mit ‚DWDL‘ zugab. Das liegt derzeit vor allem am verkorksten Nachmittags- und Vorabend-Programm, woundderzeit äußerst schwach performen.Doch offenbar wird es demnächst einen Strategie-Wechsel geben. Laut eines Berichts des Branchendienstes arbeitet Sat.1 derzeit an einer neuen Daily-Soap für den Vorabend, die den Arbeitstitelträgt. Dabei handele es sich nicht um einen Aufguss der einstigen ARD-Reihe mit Christine Neubauer. Stattdessen produziert Filmpool Entertainment die Serie ab Frühsommer wie es heißt. Ein Pilot soll bereits produziert worden sein. Über Handlung und Besetzung gab es keine Angaben.Auch der Sender selbst hält sich wie üblich bedeckt: „In der Ruhe liegt die Kraft. Ich kann weder ein solches Programm noch einen Programmstart in der Access in Sat.1 im Spätsommer bestätigen. Bestätigen kann ich allerdings, dass Sat.1 stetig für alle Programmplätze neue Programme entwickelt“, wird Sat.1-Sprecher Christoph Körfer in dem Bericht zitiert. Vermutlich dürfte es noch ein paar Wochen dauern, bis es mehr Details zu dem Projekt gibt. Zumindest präsentieren Mitte Juni die Sender ihr Programm für die kommende Saison, es ist daher unwahrscheinlich, dass ein solches Projekt auf den Screenforce Days keine Erwähnung finden würde.Spannend dürfte vor allem werden, welchen Sendeplatz «Die Landärztin» bekommen würde. Um 19:00 Uhr dominiert RTL das Soap-Geschäft mitund. Auch RTLZWEI ist mitin dieser Zeit vertreten. Zwischen 16:00 und 19:00 Uhr sendet Sat.1 bekanntlich, allerdings mit überschaubarem Erfolg. Die Frage könnte also lauten: Wie lange ist der Atem von Sat.1 bei der neuen Nachmittagsshow wirklich?