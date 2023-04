«Full House»-Erfolg war nur ein Strohfeuer

Quotennews

Die neue VOX-Sendung am Nachmittag fuhr am vergangenen Freitag bärenstarke Werte ein. Zu Beginn der neuen Woche tat man sich deutlich schwerer.

Der Start des neuen VOX-Formatsverlief nicht gut. Vor acht Tagen schalteten lediglich 0,20 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, aus der Zielgruppe stammten 0,05 Millionen. Um 14:00 Uhr belief sich der Marktanteil bei den Umworbenen auf miese 3,6 Prozent. Einen Tag später fiel man sogar auf 3,0 Prozent zurück. Seitdem ging es für die Doku-Soap aber steil bergauf. Nach 6,4 und 7,1 Prozent verzeichnete man am Freitag fantastische 11,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Reichweite stieg auf 0,27 Millionen, mehr als die Hälfte war jünger als 50 Jahre alt.Am gestrigen Montag fiel man deutlich zurück und brachte es nicht mal mehr auf die Hälfte der Freitagsquote: «Full House» unterhielt am Nachmittag erneut 0,20 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 2,3 Prozent entsprach. Vergangenen Freitag lag dieser Wert bei 3,5 Prozent. In der Zielgruppe bracht es VOX auf 0,07 Millionen junge Seher. Der Marktanteil wurde auf 5,2 Prozent beziffert. Im weiteren Verlauf des Nachmittags steigerte sich der Kölner Sender mitaber sehr schnell. Die von Guido Maria Kretschmer präsentierte Sendung holte ab 15:00 Uhr 0,53 Millionen Zuschauer, die Marktanteile kletterten auf starke 5,2 Prozent bei allen und 11,5 Prozent in der Zielgruppe.steigerten die Reichweite kontinuierlich auf 0,58 und 0,79 Millionen, der Marktanteile beim werberelevanten Publikum blieb mit 9,2 und 8,4 Prozent weiterhin stark. Mitfiel man unter den Senderschnitt auf 6,2 Prozent zurück, dochsorgte für schmackhafte 9,7 Prozent. Die Vorabendprogramme sahen 0,86 und 1,37 Millionen Menschen.In der Primetime lief es fürerneut erfolgreich. Nach der Osterddelle, die vor einer Woche mit 12,1 Prozent ausgebeult wurde, stieg der Wert beim werberelevanten Publikum diesmal auf 12,4 Prozent. Erneut schalteten 0,65 Millionen jüngere Zuschauer ein. Insgesamt legte die Gründershow zu. 1,77 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sorgten für eine relative Sehbeteiligung von tollen 7,4 Prozent – vorläufiger Staffelbestwert.