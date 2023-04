«Truth be Told» ist Geschichte

US-Fernsehen

Eine finale vierte Runde wird Apple nicht produzieren lassen.

Die Apple-Dramaserieist nach drei Staffeln bei dem Streamer beendet. Serienstar Octavia Spencer gab die Nachricht in einem Statement auf ihrem Instagram-Account bekannt. "Hey y'all. Ich wollte die Nachricht teilen, dass Poppy Scoville nach drei Staffeln auf der Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit in einen dringend benötigten Urlaub geht", schrieb sie. "Ich möchte meinen Partnern bei Orit Entertainment, Hello Sunshine, Chernin Entertainment, Fifth Season und allen bei Apple dafür danken, dass sie mich in den letzten drei Staffeln so unterstützt haben. Nichelle Tramble, Maisha Closson, Mikkel Norgaard und unsere unglaubliche Besetzung und Crew – danke für eure kreative Vision während dieser unglaublichen Reise. Poppy Scoville meldet sich ab."Die Serie debütierte ursprünglich 2019 und wurde zwischen dem 20. Januar und dem 24. März 2023 in ihrer dritten (und nun letzten) Staffel ausgestrahlt. Spencer spielte die Rolle von Poppy Parnell (in Staffel 3 verwendet sie den Namen Scoville), einer True-Crime-Podcasterin, die in jeder Staffel einen anderen Fall untersucht.«Truth Be Told» wurde von Nichelle Tramble Spellman entwickelt und produziert. Maisha Closson fungierte als Showrunnerin für die dritte Staffel. Closson, Spencer, Mikkel Nørgaard, Reese Witherspoon und Lauren Neustadter für Hello Sunshine, Peter Chernin und Jenno Topping für Chernin Entertainment und Brian Clisham für Orit Entertainment fungierten als ausführende Produzenten. «Truth Be Told» wurde von Hello Sunshine, Chernin Entertainment, Orit Entertainment und Fifth Season produziert.