96. Oscars finden am 10. März 2024 statt

Kino-News

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences hat ein Rahmenprogramm präsentiert.

Die 96. Oscarverleihung findet am Sonntag, den 10. März statt, wie die Academy of Motion Picture Arts and Sciences und ABC am Montag bekannt gaben. Dies ist das dritte Jahr, in dem die Oscar-Verleihung im März stattfindet, nachdem die Einschaltquoten in den letzten beiden Jahren stetig gestiegen sind. Ursprünglich sollte die Verleihung nur alle vier Jahre, bedingt durch die Olympischen Winterspiele, in den März rutschen.Die Academy startet die Einreichungsfrist für die allgemeinen Kategorien für die Oscarverleihung 2024 am 18. November 2023. Die Vorabstimmung für die Auswahllisten beginnt am 18. Dezember, die Ergebnisse werden am 21. Dezember bekannt gegeben. Die Abstimmung über die Nominierungen läuft vom 11. bis 16. Januar 2024, die offizielle Bekanntgabe der Nominierungen erfolgt am 23. Januar.Zwischen den Nominierungen und der endgültigen Abstimmung, die am 22. Februar beginnt, liegen vier Wochen. Die Show wird live auf ABC und in mehr als 200 Ländern weltweit aus dem Dolby Theatre in Hollywood übertragen.