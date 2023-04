TLC bringt zweite «Eating with my Ex»-Staffel schneller ins Free-TV

TV-News

Jeweils eine Woche nach der Veröffentlichung beim Streamingdienst discovery+ ist das Format bei TLC im Programm. Los geht es Ende Mai beziehungsweise Anfang Juni.

Kurz nach dem Deutschlandstart des Streamingdienstes discovery+ im vergangenen Sommer ging mitim Juli die zweite Eigenproduktion an den Start. Darin trafen ehemalige Partner aufeinander und diskutierten die gescheiterte Beziehung. Bis Free-TV-Zuschauer das Format aus dem Hause UFA Show & Factual sehen konnte, vergingen im Vorjahr rund vier Monate, ehe TLC die Sendung ins Programm nahm. Bei der zweiten Staffel, die nun angekündigt wurde, dauert es wesentlich kürzer. Die neuen Folgen – die kommende Staffel umfasst zehn Ausgaben – werden ab dem 29. Mai immer montags bei discovery+ gesendet. Eine Woche später, ab dem 5. Juni, folgt die Ausstrahlung bei TLC im Free-TV.In Staffel zwei sind unter anderem Eva Benetatou und Chris Broy zum Dinner verabredet. Auch Jenny Elvers, Anna Iffländer, Eric Sindermann und Saskia Beecks treffen sich zum Date mit ihren Ex-Partnern. Bei jedem Gang wird eine pikante Frage auf dem Teller mit aufgetischt. Diese soll die Chance zur finalen Versöhnung bieten. Möglicherweise endet die Reunion aber auch in einem großen Eklat. Mit der Rechnung kommt es schließlich zum Showdown: Gehen die Ex-Partner getrennte Wege oder bahnt sich eine süße Versöhnung an?In der ersten Folge trifft Eric Sindermann auf seine Ex Sanja. Die Influencerin aus Wien hat mit ihrem Verflossenen noch eine Rechnung offen. Denn der für sein provokatives Auftreten bekannte Reality-TV-Star hat die Blondine eiskalt abgesägt. Kurz nachdem er Sanja aus fadenscheinigen Gründen abserviert hat, war er direkt mit der nächsten Dame liiert.